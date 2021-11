Σε αρκετούς fans του "Sex and the City" λείπει πολύ η Samantha.

Το “Sex and the City: And Just Like That” κυκλοφόρησε το πρώτο του τρέιλερ και φαίνεται ότι η σειρά θα έχει όλα όσα αγάπησαν οι φανατικοί θαυμαστές. Μόδα, δράμα και φυσικά έρωτα και η πρεμιέρα του tv show αναμένεται για την 9η Δεκεμβρίου!