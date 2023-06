Το Sex and the City παίζεται non stop από τις απανταχού fashion lovers που συνεχίζουν να εμπνέονται από τις εμφανίσεις και την αισθητική των πρωταγωνιστριών, οι οποίες μας έμαθαν να ζούμε τη ζωή λιγάκι πιο ανέμελα, πιο ζωντανά, πιο στιλάτα.