Η Sheryl Lee Ralph δήλωσε στο podcast «The Way Up With Angela Yee», εμφανώς αναστατωμένη πως πριν χρόνια δέχτηκε σεξουαλική παρενόχληση. Η ηθοποιός είπε ότι αποφάσισε να μιλήσει για αυτό με την ελπίδα να ενθαρρύνει άλλες γυναίκες και ηθοποιούς να υπερασπιστούν τον εαυτό τους.