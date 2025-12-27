Σίσσυ Χρηστίδου: «Έχουμε άλλα ζευγάρια όπως η Βόσσου με τον Μικρούτσικο που να χώρισαν και να αγαπιούνται;» - Real.gr

Η Σίσσυ Χρηστίδου με αφορμή τα λόγια αγάπης με τα οποία μίλησε η Σοφία Βόσσου για τον Ανδρέα Μικρούτσικο, θέλησε να εκφράσει την άποψή της σχετικά με τα χωρισμένα ζευγάρια. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια τη συγκινεί να βλέπει ζευγάρια που έχουν χωρίσει να διατηρούν αυτή την αγάπη μεταξύ τους. Στη συνέχεια αναρωτήθηκε αν υπάρχουν άλλα […]

Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα Σίσσυ Χρηστίδου: «Έχουμε άλλα ζευγάρια όπως η Βόσσου με τον Μικρούτσικο που να χώρισαν και να αγαπιούνται;» στο InStyle.