Σκιά του εαυτού του ο Mickey Rourke – Σπάνια εμφάνιση μετά το σκάνδαλο του Celebrity Big Brother - Real.gr
23:45, 28/08/2025
Ο 72χρονος σταρ βγήκε από το σπίτι του για να μιλήσει με έναν τεχνικό απεντόμωσης και καταπολέμησης τερμιτών.

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr

