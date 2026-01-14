Σμαράγδα Καρύδη: Νέος άνδρας στη ζωή της μετά τον χωρισμό; - Real.gr

Έντονη είναι φημολογία πως ένας νέος άνδρας έχει μπει στη ζωή της Σμαράγδας Καρύδη, μετά τον χωρισμό της από τον Θοδωρή Αθερίδη. Όπως έγινε πρόσφατα γνωστό οι δύο ηθοποιοί πήραν την απόφαση να τραβήξουν χωριστούς δρόμους έπειτα από 23 χρόνια κοινής πορείας. Την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, η Σμαράγδα Καρύδη είχε επίσημη πρεμιέρα με την παράσταση Hotel Amour που σκηνοθετεί και για πρώτη φορά ο Θοδωρής Αθερίδης δεν ήταν στο πλευρό της.

