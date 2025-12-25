Σμαράγδα Καρύδη: Το μήνυμα μετά το reunion του «Παρά Πέντε» - Η ανάρτησή της - Real.gr

Με μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαιασμό στο Instagram, η Σμαράγδα Καρύδη εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στον κόσμο, με αφορμή το reunion του «Παρά Πέντε».

Μετά την προβολή του επετειακού επεισοδίου για τα είκοσι χρόνια της σειράς, η ηθοποιός και μία εκ των βασικών πρωταγωνιστών μοιράστηκε πως η αγάπη που έδειξαν οι τηλεθεατές στους συντελεστές θα τους συνοδεύει για άλλες δύο δεκαετίες.

Όπως έγραψε στη δημοσίευση που έκανε: «Η αγάπη με την οποία μας περιβάλλατε εχθές είναι τόση που θα μας ζεσταίνει την καρδιά για άλλα 20 χρόνια. Σας ευχαριστούμε τόσο πολύ. Καλά Χριστούγεννα και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο».

Δείτε την ανάρτηση της Σμαράγδας Καρύδη:

