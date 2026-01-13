Σμαράργδα Καρύδη: Ζήτησε από τους ρεπόρτερ να μην την ρωτήσουν για τον Θοδωρή Αθερίδη - Real.gr

Η επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης “Hotel Amour” πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου, στο θέατρο Ακροπόλ. Από αυτή δεν θα μπορούσε να λείπει η Σμαράγδα Καρύδη, καθώς υπογράφει τη σκηνοθεσία του έργου. Η γνωστή ηθοποιός και σκηνοθέτις εμφανίστηκε χαμογελαστή στις τηλεοπτικές κάμερες αν και ιδιαίτερα συγκρατημένη στις δηλώσεις της. Όπως αποκάλυψε η Σταματίνα […]

