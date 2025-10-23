Σόφη Ζαννίνου για τον πατέρα της: «Με πλάκωσε στα χαστούκια έξω από το μαγαζί» - Real.gr

Quantcast
Σόφη Ζαννίνου για τον πατέρα της: «Με πλάκωσε στα χαστούκια έξω από το μαγαζί»

22:30, 23/10/2025
Η Σόφη Ζαννίνου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή “Στούντιο 4” το απόγευμα της Πέμπτης. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε μεταξύ άλλων για τη σχέση της με τον πατέρα της, τον αείμνηστο Ζαννίνο, ενώ διηγήθηκε ένα περιστατικό όπου εκείνος τη χαστούκισε έξω από ένα μαγαζί στην Πλάκα, όπου
εργαζόταν.

