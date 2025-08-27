Σοφία Μαλκογεώργου - Γιώργος Παπαδόπουλος: Βόλτα στη Στοκχόλμη - Real.gr

Η ολυμπιονίκης Σοφία Μαλκογεώργου και ο σύντροφός της Γιώργος Παπαδόπουλος ταξίδεψαν στη Σουηδία, όπου πέρασαν μέρος των καλοκαιρινών διακοπών τους.

ΕΛΛΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

H Σοφία Μαλκογεώργου και ο Γιώργος Παπαδόπουλος ταξίδεψαν στη Στοκχόλμη μαζί με φίλους, συνδυάζοντας χαλάρωση και διασκέδαση.

Το απόλυτο highlight του ταξιδιού ήταν η μεγάλη συναυλία του Κέντρικ Λαμάρ, από την οποία η ολυμπιονίκης της συγχρονισμένης κολύμβησης και ο σύντροφός της μοιράστηκαν στιγμιότυπα με τους ακολούθους τους στα social media.

Οι δυο τους είναι ζευγάρι περίπου τέσσερα χρόνια και ήδη συγκατοικούν, αποδεικνύοντας ότι η σχέση τους έχει περάσει σε μια συνειδητοποιημένη και σταθερή φάση.

Ο Γ. Παπαδόπουλος δραστηριοποιείται στη ναυτική μηχανολογία, με καριέρα που απαιτεί αφοσίωση και υπευθυνότητα – στοιχεία που… περνά και στη σχέση τους, στηρίζοντας την αγαπημένη του στην απαιτητική πορεία του πρωταθλητισμού.

Η Σ. Μαλκογεώργου είναι μία από τις κορυφαίες αθλήτριες της ελληνικής συγχρονισμένης κολύμβησης. Από το πρώτο της χάλκινο στο Ευρωπαϊκό Νεανίδων (2016) μέχρι το χάλκινο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης (2022) και το χάλκινο στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες (2023), η διαδρομή της είναι εντυπωσιακή.

Μαζί με την Ευαγγελία Πλατανιώτη κατέλαβαν την έκτη θέση στο ντουέτο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024, ενώ μετρά πέντε μετάλλια στη World Series, ανάμεσά τους και ένα χρυσό.

Σήμερα, προετοιμάζεται για τις επόμενες μεγάλες διοργανώσεις, με το βλέμμα στραμμένο στους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα διεξαχθούν στο Λος Αντζελες το 2028.

