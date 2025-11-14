Σπύρος Φωκάς: Το σύμβολο της κλασικής ανδρικής ομορφιάς σε μια σπάνια φωτογραφία από τη δεκαετία του ’60 - Real.gr

Ο δημοσιογράφος και συλλέκτης, Άρης Λουπάσης δημοσίευσε στο Instagram μια σπάνια φωτογραφία από τη δεκαετία του ’60, στην οποία ο Σπύρος Φωκάς εντυπωσιάζει με την σπάνια ομορφιά του,. Γράφει ο Άρης Λουπάσης στην ανάρτησή του: “Ο καλλονός ηθοποιός Σπύρος Φωκάς, στα μέσα της δεκαετίας του ’60 στην Ιταλία όπου χτίζει μια εντυπωσιακή καριέρα στα στούντιο […]

