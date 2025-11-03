Στα Χανιά ο Mικ Τζάγκερ - Τι είπε για τα γλυπτά του Παρθενώνα - Real.gr

Τρεις μέρες στα Χανιά πέρασε ο θρύλος της ροκ μουσικής Μικ Τζάγκερ που στα 82 του χρόνια, παραμένει δραστήριος και με τεράστιο ενδιαφέρον για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό.

Ο frontman των Rolling Stones μίλησε για τις εντυπώσεις του από την Αρχαία Ελεύθερνα και την ανασκαφή στον λόφο Καστέλι των Χανίων όπου ξεναγήθηκε ιδιωτικά την Κυριακή, δηλώνοντας ότι τα βρήκε όλα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και φεύγει με τις καλύτερες εντυπώσεις από τα Χανιά και την Κρήτη.

Επιπλέόν, μίλησε για τα γλυπτά του Παρθένωνα, με αφορμή της πρόσφατης παρουσίας του στο βρετανικό μουσείο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά «They are still there», δηλαδή είναι ακόμα εκεί. Κληθείς δε από το zarpanews.gr να εκφράσει την γνώμη του για το εάν πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα, απάντησε «I have no opinion» (δεν έχω άποψη).

Ο Μικ Τζάγκερ το Σάββατο αιφνιδίασε με την παρουσία του τους επισκέπτες στην Αρχαία Ελεύθερνα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr η τοπική αρχαιολογία είχε ενημερωθεί για την επικείμενη επίσκεψή του. Μετά από πλήρη ξενάγηση στις Βασιιλίκές, την Νεκρόπολη της Ορθής Πέτρας και στο Μουσείο Αρχαίας Ελεύθερνας, ο 82χρονος ροκ σταρ γευμάτισε σε ταβέρνα της περιοχής.

Χθες Κυριακή, ξεναγήθηκε ιδιωτικά στην ανασκαφή της αρχαίας Κυδωνίας όπου αποκαλύφθηκαν οι βαθειές του γνώσεις για τον Μινωικό πολιτισμό. Το βράδυ, έφαγε σε εστιατόριο της παλιάς πόλης.