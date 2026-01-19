Στα παρασκήνια του Cirque du Soleil στην Αγγλία - Real.gr

Λίγους μήνες πριν το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil ανοίξει την αυλαία του στη Θεσσαλονίκη, από τις 14 έως τις 17 Μαΐου 2026, μεταφέρουμε την ατμόσφαιρα από την παράσταση στο ROYAL ALBERT HALL

Στη σκηνή του Royal Albert Hall, το φως πέφτει πάνω σε σώματα που κινούνται σαν έντομα έτοιμα να εκκολαφθούν, να πετάξουν, να συγκρουστούν, να ερωτευτούν. Η μουσική, ζωντανή, παλλόμενη, με βραζιλιάνικους ρυθμούς, λειτουργεί σαν καρδιακός παλμός. Και κάπως έτσι, χωρίς να το καταλάβεις, βρίσκεσαι μέσα σε ένα οικοσύστημα όπου η φαντασία αποκτά υλικό σώμα.

Το «OVO» του Cirque du Soleil δεν αφηγείται μια ιστορία με την κλασική έννοια. Δημιουργεί έναν μικρόκοσμο. Έναν κόσμο εντόμων που γεννιούνται από ένα αυγό, εξελίσσονται, ανταγωνίζονται, συνεργάζονται και μεταμορφώνονται. Το αυγό -το ovo- γίνεται σύμβολο αρχής, δυνατότητας, συνεχούς αλλαγής. Στη σκηνή, οι ακροβάτες δεν υποδύονται απλώς ρόλους, ενσαρκώνουν χαρακτήρες με συναίσθημα, ένταση και φυσική ευφυΐα, μέσα από ακραία ακροβατικά, χορογραφίες υψηλής ακρίβειας και σωματική έκφραση που κόβει την ανάσα.

Περισσότεροι από 50 performers από κάθε γωνιά του πλανήτη συνυπάρχουν με απόλυτο συγχρονισμό. Κάθε άλμα, κάθε πτώση, κάθε αιώρηση στον αέρα στηρίζεται στην απόλυτη εμπιστοσύνη. Στο «OVO» το ανθρώπινο σώμα δοκιμάζει τα όριά του, αλλά ποτέ χωρίς σκοπό: όλα υπηρετούν τη συλλογική εικόνα, τη ροή, το συναίσθημα.

Πίσω από αυτή τη σκηνική έκρηξη ζωής, λειτουργεί ένας εξαιρετικά σύνθετος μηχανισμός. Χειροποίητα κοστούμια που θυμίζουν φτερά, κελύφη και κεραίες, αλλά κινούνται σαν δεύτερο δέρμα. Σκηνικά που μεταμορφώνονται διαρκώς. Μια επταμελής ορχήστρα επί σκηνής, που δίνει τον ρυθμό σε κάθε άλμα και κάθε στροφή. Περίπου 100 επαγγελματίες από 25 χώρες συνεργάζονται καθημερινά, δημιουργώντας ένα πολυεθνικό σύμπαν όπου η πειθαρχία συναντά τη φαντασία.



Ξεχωριστή παρουσία ανάμεσα στους πρωταγωνιστές, ο ελληνικής καταγωγής Ρόμπιν Μπιρ, που ως έντομο-χαρακτήρας φέρνει στη σκηνή δύναμη, χιούμορ και ευαισθησία. Οι καλλιτέχνες μιλούν συχνά για τη ζωή τους σε έναν διαρκώς κινούμενο οργανισμό, για τη σωματική και ψυχική προετοιμασία που απαιτείται, αλλά και για το πώς κάθε παράσταση είναι μια νέα αρχή — ποτέ μια απλή επανάληψη.

Το αποτέλεσμα δικαιώνει τον μύθο του Cirque du Soleil. Από το 1984 μέχρι σήμερα, με περισσότερους από 400 εκατομμύρια θεατές και καλλιτέχνες από 80 εθνικότητες, κάθε παραγωγή του παραμένει μια ωδή στη δημιουργικότητα και την ανθρώπινη κίνηση. Το «OVO» είναι από εκείνα τα shows που δεν παρακολουθείς απλώς· τα αισθάνεσαι.

Τον Μάιο του 2026, αυτός ο μαγικός κόσμος μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη. Από τις 14 έως τις 17 Μαΐου, στο PAOK SPORTS ARENA, με επιπλέον πρωινές και απογευματινές παραστάσεις στις 16 και 17 Μαΐου, το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά ένα θέαμα υψηλής αισθητικής, έντασης και συγκίνησης.