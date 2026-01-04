Quantcast
Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Χρησιμοποιώ φίλτρα στις φωτογραφίες μου, όπως όλες» - Real.gr
20:30, 04/01/2026
Η Σταματίνα Τσιμιτσιλή μίλησε για τη σχέση της με τον χρόνο αλλά και τα φίλτρα στα social media. Η παρουσιάστρια του Alpha, σε νέα της συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ! παραδέχτηκε πως χρησιμοποιεί φίλτρα στις φωτογραφίες της. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι αποφεύγει τις υπερβολές και τις αλλοιώσεις που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Έχεις δεχτεί σχόλια από τηλεθεατές που μπορεί να […]

Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Χρησιμοποιώ φίλτρα στις φωτογραφίες μου, όπως όλες» στο InStyle.

