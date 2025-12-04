Στεφανία Γουλιώτη: Η συγκινητική ανάρτηση με την «κόρη» της στο Maestro – «Ξεκίνησε από βρέφος και είναι 2,5 χρόνων» - Real.gr

Quantcast
10:45, 04/12/2025
Σε μία ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση προχώρησε η Στεφανία Γουλιώτη, το βράδυ της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου. Η πρωταγωνίστρια του Maestro θέλησε να μοιραστεί φωτογραφίες με την τηλεοπτική της «κόρη», δηλώνοντας ενθουσιασμένη με το πόσο μεγάλωσε στην πορεία της δημοφιλούς σειράς. Η μικρή Ελένη ήταν το μωρό που γέννησε η «Αλεξάνδρα» και στη σειρά εμφανιζόταν ακόμη ως […]

Διαβάστε το αρχικό δημοσίευμα Στεφανία Γουλιώτη: Η συγκινητική ανάρτηση με την «κόρη» της στο Maestro – «Ξεκίνησε από βρέφος και είναι 2,5 χρόνων» στο InStyle.

