Στέφανος Τσιτσιπάς: Ρελάνς ευτυχίας - Real.gr

Μετά τον χωρισμό του ο Στέφανος Τσιτσιπάς γυρίζει σελίδα στην προσωπική του ζωή και χαμογελά ξανά στο πλευρό του μοντέλου εξ Αμερικής, Κρίστεν Τομς.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Διαπρέπει στις κορυφαίες διοργανώσεις τένις και απολαμβάνει μια ενθουσιώδη προσωπική ζωή. Ο λόγος για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος έχει βρει εκ νέου την ευτυχία στο πρόσωπο της συντρόφου του, Κρίστεν Τομς. Το μοντέλο με καταγωγή από την Αμερική τρέφει μεγάλη αγάπη για το τένις, καθώς κατά το παρελθόν είχε ασχοληθεί με το άθλημα.

Η σχέση τους ακμάζει από το φθινόπωρο, με τον Ελληνα τενίστα να δείχνει αναζωογονημένος από τον έρωτα που έχει προκύψει στη ζωή του. Το καλοκαίρι της περασμένης χρονιάς, ο Στ. Τσιτσιπάς και η πρώην σύντροφός του και τενίστρια Πάουλα Μπαντόζα αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη σχέση που διατηρούσαν από το 2023.

Πρόσφατα ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την Κρίστεν κατά τη διάρκεια του Αυστραλιανού Open να παρακολουθεί με αγωνία τον αγαπημένο της στο τερέν. Οι δυο τους έχουν εμφανιστεί μαζί στο Athens Tennis Club, ενώ έχουν θεαθεί και κατά τη διάρκεια χαλαρής βόλτας στον Εθνικό Κήπο.

Τότε, μάλιστα, τον περίπατό τους είχαν διακόψει θαυμαστές του αθλητή, ζητώντας του να φωτογραφηθούν μαζί και εκείνος δέχθηκε με χαρά. Στις αρχές Ιανουαρίου ο Στέφανος κατέγραψε σε βίντεο ένα ταξίδι-εμπειρία ζωής που πραγματοποίησε με τη σύντροφό του στη Ναμίμπια. Εκεί αποτύπωσε τις περιηγήσεις τους σε ειδυλλιακά τοπία, τις συναντήσεις με πολιτιστικούς εκπροσώπους της χώρας, αλλά και κάποιες χαλαρές ρομαντικές στιγμές.

Στα 27 χρόνια του, ο Στ. Τσιτσιπάς βρίσκεται σε δυνατή φόρμα, έχοντας αποδείξει ότι είναι φτιαγμένος από στόφα πρωταθλητή. Η ισορροπία που βιώνει στην προσωπική του ζωή φαίνεται ότι συμβάλλει και στην επαγγελματική του ορμή εντός γηπέδων.