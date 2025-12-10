«Στεναχωρήθηκα ίσως περισσότερο, το συζήτησα με τον πνευματικό μου» - Η απάντηση της Ιουλίας Καλλιμάνη για το περιστατικό με τον θαμώνα στα μπουζούκια - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Καλεσμένη στην εκπομπή «The 2night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου βρέθηκε η Ιουλία Καλλιμάνη και μεταξύ άλλων απάντησε για το περιστατικό με θαμώνα στο νυχτερινό κέντρο που τραγουδούσε και τα «γαλλικά» που ξεστόμισαν.

«Εγώ ίσως στενοχωρήθηκα περισσσότερο για το παιδί. Δεν μετανιώνω, αλλά ήταν η κακή στιγμή. Σκέφτηκα μήπως το παραέκανα κι ούτε θέλω να απολογηθώ. Την επόμενη ημέρα που το είδα πήγα να πέσω από τα σκαλιά στο σπίτι μου. Το πήρα πατριωτικά και του την είπα χωρίς λόγο. Αν έβλεπα αυτό το παιδί, μπορεί να του ζητούσα συγγνώμη. Αν γυρνούσα τον χρόνο πίσω, θα το αντιμετώπιζα διαφορετικά, μπορεί να του έλεγα και συγγνώμη», παραδέχθηκε η Ιουλία Καλλιμάνη.

«Το συζήτησα με τον πνευματικό μου, πήγα και εξομολογήθηκα και κράτησα αυτό: αφού ήταν θέλημα Θεού να γίνει αυτό το πράγμα, για κάποιο λόγο μου έγινε. Το παίρνω σαν δώρο για μένα. Πέρασα δύσκολη εβδομάδα, μπορεί να με σχολίασαν αρνητικά, αλλά για κάποιο λόγο μου το ’φερε ο Θεός αυτό, σαν δοκιμασία. Συνδέομαι πάρα πολύ με όλες τις καταστάσεις, τα παίρνω όλα μέσα μου, είμαι πάρα πολύ ευαίσθητη σε όλα. Μίλησα με το γέροντά μου, εξομολογήθηκα, όλα πάνε καλά, δόξα τω Θεώ», τόνισε η Ιουλία Καλλιμάνη.