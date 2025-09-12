Quantcast
Στη Νέα Υόρκη η Ηλιάνα Παπαγεωργίου – Ποζάρει με τη νέα της μάνατζερ - Real.gr
real player

Στη Νέα Υόρκη η Ηλιάνα Παπαγεωργίου – Ποζάρει με τη νέα της μάνατζερ

09:45, 12/09/2025
Στη Νέα Υόρκη η Ηλιάνα Παπαγεωργίου – Ποζάρει με τη νέα της μάνατζερ

ΠΗΓΗ: ILIANA PAPAGEORGIOU/Instagram

Ταξίδι στη Νέα Υόρκη πραγματοποίησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, όπως μαρτυρούν οι φωτογραφίες που αναρτά τις τελευταίες ώρες στο Instagram.
Έπειτα από τις στιγμές ξεγνοιασιάς και χαλάρωσης που έζησε το καλοκαίρι στα ελληνικά νησιά μαζί με τον σύντροφό της, Γιάννη Καραβασάνη, το μοντέλο και παρουσιάστρια είναι έτοιμη για μία απαιτητική σεζόν. Όπως είναι γνωστό, φέτος αναλαμβάνει […]

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved