Στιγμές τρόμου για την Μπιγιονσέ σε συναυλία της: Πήρε κλίση το «ιπτάμενο» αυτοκίνητο, φώναζε «σταματήστε» - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Στιγμές τρόμου έζησε η Μπιγιονσέ κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στη γενέτειρά της στο Χιούστον, εξαιτίας τεχνικής βλάβης στο «ιπτάμενο» αυτοκίνητο.

Η 43χρονη τραγουδίστρια ερμήνευε το τραγούδι της «16 Carriages» σε ένα κρεμασμένο κόκκινο αυτοκίνητο όταν το όχημα άρχισε να γέρνει επικίνδυνα στον αέρα, όπως φαίνεται σε βίντεο που ανέβηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, η Μπιγιονσέ καθόταν στο κόκκινο κάμπριο όταν αυτό άρχισε να γέρνει με την τραγουδίστρια βέβαια να είναι δεμένη με ιμάντες ώστε να μην κινδυνεύσει σε περίπτωση απροόπτου. Η τραγουδίστρια, παρόλο που προσπάθησε να διατηρήσει την ηρεμία της, δεν τα κατάφερε με εμφανή την ανησυχία της όταν άρχισε να φωνάζει στο προσωπικό «Σταματήστε. Σταματήστε. Σταματήστε».

Beyoncé was safely lowered after her flying car unexpectedly tilted mid-air at the Cowboy Carter tour in Houston while performing ‘16 CARRIAGES.’ pic.twitter.com/FOgl9DIfFR

— Pop Base (@PopBase) June 29, 2025