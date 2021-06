Στην τηλεόραση το κόμικ «Sweet Tooth»

Ενώ ο κόσμος προσπαθεί να εξέλθει από την πανδημία, μια τηλεοπτική μεταφορά ιστορίας σε έναν κόσμο μετά από όλεθρο που προκάλεσε ένας ιός ξεκίνησε να προβάλλεται στη μικρή οθόνη...

Εδώ και λίγες μέρες είναι διαθέσιμη από το Netflix η μίνι σειρά «Sweet Tooth», βασισμένη στη φερώνυμη σειρά κόμικς του Jeff Lemire.

Στην προσαρμογή για την τηλεόραση από τον Jim Mickle (γνωστόν από το «Happ and Leonard»), ο ιός έχει ως θύματα το μεγαλύτερο μέρος του ανθρώπινου πληθυσμού, ενώ τα νεογέννητα έρχονται στον κόσμο ως υβρίδια ανθρώπου-ζώου. Ο Gus (στον ρόλο, ο Christian Convery) έχει τα αυτιά και κέρατα ενός ελαφιού, αλλά είναι ένα αξιολάτρευτο παιδί που έζησε την πρώτη δεκαετία της ζωής του, προστατευμένο από τον εφιάλτη από τον πατέρα του, τον οποίο αποκαλεί «Puba» (τον υποδύεται ο Will Forte). Ο πατέρας - στο κόμικς ήταν ένας θρησκόληπτος ζηλωτής, στην τηλεοπτική σειρά ακούει Grateful Dead - έχει ενσταλάξει στον Gus πνεύμα περιέργειας και συμπόνιας. Με αποτέλεσμα όσοι συναντούν τον μικρό - ιδιαιτέρως ο πρώην παίκτης του αμερικανικού ποδοσφαίρου Tommy Jepperd (παίζει ο Nonso Anozie του «Game of Thrones») - δεν μπορούν παρά να είναι προστατευτικοί απέναντι στο παιδί και εμπνέονται να είναι πιο καλοί από όσο πίστευαν ότι θα μπορούσαν να είναι σ' αυτή τη ζοφερή νέα πραγματικότητα.