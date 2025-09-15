Στο δικό τους καταφύγιο - Real.gr

Ο πρίγκιπας Νικόλαος και η Χρυσή Βαρδινογιάννη επέλεξαν να ζήσουν ήρεμες και μαγικές στιγμές στην Πάτμο, χωρίς να πραγματοποιήσουν το γαμήλιο πάρτι, που αρχικά είχε σχεδιαστεί να γίνει στο Νησί της Αποκάλυψης.

Της ΛΙΛΙΑΝ ΠΑΠΠΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

Το καλοκαίρι του 2025 ήταν ξεχωριστό για τον πρίγκιπα Νικόλαο και τη Χρυσή Βαρδινογιάννη – το πρώτο τους καλοκαίρι ως παντρεμένο ζευγάρι. Παρά το γεγονός ότι το ζευγάρι αποφάσισε να μην υποδεχτεί φίλους και συγγενείς για το γαμήλιο πάρτι στην Πάτμο, όπως είχε αρχικά σκεφτεί, οι δυο τους βρήκαν το δικό τους καταφύγιο στο σπίτι της Χρυσής στο Νησί της Αποκάλυψης, απολαμβάνοντας τον ήλιο, τη θάλασσα και στιγμές απόλυτης ηρεμίας.

Η Πάτμος έγινε το ιδανικό σκηνικό για ρομαντικούς περιπάτους και γεύματα στο αγαπημένο τους εστιατόριο «Κύμα», στην περιοχή Ασπρη, λίγα βήματα από το σπίτι της οικογένειας Βαρδινογιάννη. Η Πάτμος, αγαπημένος προορισμός της Χρυσής από τις αρχές του 2000, έγινε και για τον Νικόλαο ένας τόπος προσωπικής έμπνευσης.

Εκεί οι δυο τους, μαζί με τις οικογένειές τους, είχαν περάσει και τις πασχαλινές τους διακοπές, ενώ τον Μάιο συμμετείχαν στον 18ο Διάπλου της Axion Hellas, στηρίζοντας έμπρακτα τα προγράμματα της οργάνωσης για τα απομακρυσμένα νησιά του Αιγαίου. Η επιλογή της Πάτμου δεν ήταν τυχαία, καθώς η Χρυσή, που ερωτεύτηκε το νησί, μετέδωσε στον Νικόλαο την αγάπη της για αυτό το μαγικό κομμάτι του Αιγαίου.

Το νησί έγινε για εκείνον πηγή έμπνευσης και δημιουργίας, καθώς ο πρίγκιπας, γνωστός για το πάθος του με τη φωτογραφία, αιχμαλωτίζει με τον φακό του τις χρυσές ακτίνες του ήλιου, τα γραφικά σοκάκια και τη γαλήνη της θάλασσας, δημιουργώντας στιγμές που αποτυπώνουν την ελληνική ομορφιά. Τον Ιούλιο, οι διακοπές τους είχαν διεθνή απήχηση, καθώς βρέθηκαν στο καλοκαιρινό παλάτι της βασιλικής οικογένειας της Δανίας -εκεί ήταν ο αδελφός του Νικόλαου, Παύλος, και η μητέρα τους Αννα-Μαρία- προσθέτοντας μια δόση βασιλικής κομψότητας.

Το ζευγάρι, που ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου τον Φεβρουάριο στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ραγκαβά, παραμένει αθόρυβα και διακριτικά μαζί, όπως ταιριάζει στον χαρακτήρα της Χρυσής, που κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή, ενώ φροντίζει να συνδυάζει διακριτικότητα και κομψότητα σε κάθε δημόσια εμφάνιση.

Η τέως βασιλική οικογένεια συνεχίζει να συμμετέχει σε σημαντικές κοινωνικές και πολιτιστικές στιγμές. Πρόσφατα παραβρέθηκαν στην πολυαναμενόμενη χορευτική παράσταση Simkin and the Stars – Athletes of the Gods στο Ηρώδειο, σε μια βραδιά που ενώνει κλασικό και σύγχρονο μπαλέτο με φιλανθρωπικό σκοπό, στηρίζοντας το έργο της AURORA για ασθενείς με λευχαιμία και τις οικογένειές τους.

Ενα καλοκαίρι γεμάτο αγάπη, ταξίδια, κοινωνική προσφορά και ελληνική ομορφιά, που αποδεικνύει ότι ο Νικόλαος και η Χρυσή συνεχίζουν να ζουν τον έρωτά τους με κομψότητα και διακριτικότητα, χαρίζοντας στιγμές γεμάτες λάμψη στις εμφανίσεις τους.

