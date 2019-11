Στο σφυρί το σύνολο που φορούσε στο Grease η Ολίβια Νιούτον-Τζον για ενίσχυση ιδρύματος υπέρ του καρκίνου

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα διάσημα παντελόνια, που φορούσε η Νιούτον-Τζον στο ντουέτο του τραγουδιού «You’re the one that I want» με τον Τζον Τραβόλτα, ήταν τόσο στενά που χρειάσθηκε να ραφθούν πάνω της για να γυρίσει την σκηνή. Στη δημοπρασία πωλήθηκαν με χαλασμένο το φερμουάρ. Το όνομα των αγοραστών του συνόλου δεν έχει γίνει γνωστό.

SOLD for $405,700! The iconic black leather jacket and high-waist pants worn by @olivianj in the final scene from Grease!

Sold in our “Property From The Collection of Olivia Newton-John" auction in Beverly Hills and at https://t.co/ahsXX38A8G! #OliviaNewtonJohn#Auctionpic.twitter.com/ZXw61x10V4