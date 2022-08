What happens in Vegas stays in Vegas… Όχι και τόσο τελικά. Μια πρώην στρίπερ, που ισχυρίζεται ότι ο Harry της έδωσε το εσώρουχό του αφού γδύθηκε σε μια σουίτα ξενοδοχείου στo Λας Βέγκας πριν από 10 χρόνια, πουλάει το… αναμνηστικό της.