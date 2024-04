Η 32χρονη ηθοποιός ανέβηκε στη σκηνή του Coachella Music And Arts Festival φορώντας ένα λευκό παλτό με φτερά. Κατά τη διάρκεια του σόου της τραγούδησε μια διασκευή της επιτυχίας των Oasis, «Don’t Look Back In Anger».