Quantcast
Sunday Rose: Στο πλευρό της μαμάς της Nicole Kidman εν μέσω διαζυγίου - Real.gr
real player

Sunday Rose: Στο πλευρό της μαμάς της Nicole Kidman εν μέσω διαζυγίου

11:45, 22/10/2025
Sunday Rose: Στο πλευρό της μαμάς της Nicole Kidman εν μέσω διαζυγίου

ΠΗΓΗ: EPA/ANNA SZILAGYI

Η Nicole Kidman και ο Keith Urban παίρνουν διαζύγιο και φαίνεται πως τα παιδιά έχουν διαλέξει… στρατόπεδο.

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved