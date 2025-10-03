Quantcast
Συγκλονίζει ο Δημήτρης Αργυρόπουλος: «Κλείνω 16 χρόνια καθαρός – Ο εθισμός δεν είναι επιλογή, είναι ασθένεια» - Real.gr
23:40, 03/10/2025
Ο Δημήτρης Αργυρόπουλος με μια συγκλονιστική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram αποκάλυψε ότι σήμερα κλείνει 16 χρόνια καθαρός και μακριά από εξαρτήσεις από ουσίες και αλκοόλ. Όπως ανέφερε ο εθισμός δεν είναι επιλογή, αλλά ασθένεια και ευχαρίστησε όσους τον
στήριξαν.

