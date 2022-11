Sylvester Stallone: Συγκινεί μιλώντας για τον Bruce Willis – «Περνάει δύσκολες στιγμές και αυτό με σκοτώνει»

Ο Sylvester Stallone σε συνέντευξή του μίλησε για τον φίλο και συνάδελφό του, Bruce Willis, ο οποίος διαγνώστηκε με αφασία και αναγκάστηκε να βάλει τέλος στην σπουδαία καριέρα του.

«Ο Βruce περνάει πολύ δύσκολες στιγμές τον τελευταίο καιρό», είπε ο 76χρονος ηθοποιός στο The Hollywood Reporter και πρόσθεσε: «Είναι ως ένα σημείο απομονωμένος. Αυτό με σκοτώνει. Είναι τόσο λυπηρό».

Οι δύο διάσημοι ηθοποιοί είναι πολύ καλοί φίλοι εδώ και πολλά χρόνια. Είχαν πρωταγωνιστήσει μαζί στους The Expendables (Οι Αναλώσιμοι) and The Expendables 2 (Οι Αναλώσιμοι 2).

