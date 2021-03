Συμβιβασμός της Αριάνα Γκράντε για το 7 Rings

Μέσω συμβιβασμού διευθέτησε η Αριάνα Γκράντε τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της ένας καλλιτέχνης χιπ χοπ, ο οποίος κατηγορούσε τη διάσημη τραγουδίστρια της ποπ ότι η επιτυχία της, του 2019, "7 Rings" ήταν κλεμμένη από ένα τραγούδι που εκείνος είχε γράψει πριν από δύο χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Τζος Στόουν, ένας Νεοϋορκέζος που είναι ευρύτερα γνωστός ως DOT, αποκάλυψε τον διακανονισμό στον οποίον κατέληξε με την Γκράντε και άλλους 13 εναγόμενους, μεταξύ άλλων τους παραγωγούς της και άλλους συνθέτες, σήμερα, σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν.

Οι όροι της συμφωνίας δεν έχουν αποκαλυφθεί και ο δικαστής διέταξε να απορριφθεί η μήνυση λόγω του συμβιβασμού. Οι δικηγόροι των δύο πλευρών δεν έχουν ανταποκριθεί προς το παρόν στο αίτημα του πρακτορείου Ρόιτερς να σχολιάσουν σχετικά.

Ο Στόουν ισχυριζόταν ότι «εξέχοντες ειδικοί στη μουσικολογία» κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μεταξύ άλλων ο ρυθμός και οι στίχοι του "7 Rings" εκλάπησαν από το τραγούδι του "You Need It, I Got It."

Σύμφωνα με τον ίδιο, είχε παρουσιάσει το τραγούδι του σε συναντήσεις στην Universal Music Group, όπου είχε παραστεί ένας από τους παραγωγούς της Γκράντε, ο εναγόμενος Τόμι Μπράουν και δεν «πήρε τα εύσημα λόγω της επιτυχίας του "7 Rings'".

Οι εναγόμενοι υποστήριξαν, από την πλευρά τους, ότι ένας οποιοσδήποτε απλός ακροατής θα θεωρούσε τα τραγούδια «πολύ διαφορετικά» και ότι ο Στόουν δεν είχε το μονοπώλιο σε καθημερινές εκφράσεις όπως το "I got it".

Το τραγούδι της 27χρονης Γκράντε παρέμεινε 8 εβδομάδες στο Billboard Hot 100 και το βίντεό του έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 954 εκατομμύρια views στο YouTube.