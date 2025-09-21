Συμβουλές από τη θρυλική Andie MacDowell – Αποκλειστικά στο InStyle Greece - Real.gr

Η θρυλική Andie MacDowell φωτογραφίζεται και μιλά αποκλειστικά στο InStyle Greece. Μια γυναίκα που αγκαλιάζει τον χρόνο, αναιρεί τα

ανέφικτα πρότυπα ομορφιάς που μας κατακλύζουν και γίνεται το role model που μας εμπνέει να συνειδητοποιήσουμε την αξία μας. Έχετε υποδυθεί πράγματι μια σειρά πολύ ιδιαίτερων χαρακτήρων στο επίπεδο της τέχνης, αλλά στηνκαθημερινή ζωή πώς θα περιγράφατε τον χαρακτήρα […]

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr