Quantcast
Συμβουλές από τη θρυλική Andie MacDowell – Αποκλειστικά στο InStyle Greece - Real.gr
real player

Συμβουλές από τη θρυλική Andie MacDowell – Αποκλειστικά στο InStyle Greece

19:00, 21/09/2025
Συμβουλές από τη θρυλική Andie MacDowell – Αποκλειστικά στο InStyle Greece

ΠΗΓΗ: InStyle Greece/Φωτογραφίες: Greg Alexander, Art director & styling: Sébastien Vienne, Beauty: L’Oreal Paris global experts, Μακιγιάζ: Irina Grishina, Μαλλιά: Walter Armanno, Tanaka Moroki, Παραγωγή: Méphistophélès Productions, Βοηθοί Emmeline: Yalaz-Lazizi, Patricia Constanza, Ευχαριστούμε: Casino Royal Palm Cannes @casinoroyalpalm

Η θρυλική Andie MacDowell φωτογραφίζεται και μιλά αποκλειστικά στο InStyle Greece. Μια γυναίκα που αγκαλιάζει τον χρόνο, αναιρεί τα
ανέφικτα πρότυπα ομορφιάς που μας κατακλύζουν και γίνεται το role model που μας εμπνέει να συνειδητοποιήσουμε την αξία μας. Έχετε υποδυθεί πράγματι μια σειρά πολύ ιδιαίτερων χαρακτήρων στο επίπεδο της τέχνης, αλλά στηνκαθημερινή ζωή πώς θα περιγράφατε τον χαρακτήρα […]

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved