Σύρος: 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου

Το 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σύρου ξεκινά τη σειρά των καλοκαιρινών του δράσεων με ένα διήμερο πρόγραμμα προβολών ως προέκταση της συνεργασίας του Φεστιβάλ με την ταινιοθήκη Cimatheque - Alternative Film Centre του Καΐρου στο πλαίσιο του εργαστηρίου «Περιφερειακή όραση» που πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Goethe-Institut Athen (Ινστιτούτο Γκαίτε της Αθήνας).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πρόκειται για ένα εκτενές, υβριδικό διαδικτυακό και επιτόπιο εργαστήριο διαμεσικών ερμηνευτικών στρατηγικών για οπτικοακουστικά αρχεία, το οποίο συντονίζει ο Tamer El Said, συνιδρυτής της Cimatheque. Το διήμερο πρόγραμμα προβολών θα πραγματοποιηθεί στις 13 & 14 Ιουλίου στο αίθριο του Ινστιτούτου (Ομήρου 14-16).

Συγκεκριμένα, την Τρίτη 13 Ιουλίου θα προβληθούν τέσσερις μικρού μήκους ταινίες από συμμετέχοντες του εργαστηρίου. Τα έργα τους εστιάζουν σε ζητήματα μνήμης, ιστορίας και τοπικότητας - θέματα που έχουν διερευνηθεί και στο πλαίσιο του εργαστηρίου. Πρόκειται για τις ταινίες: «The 5th School» [Το 5ο Λύκειο] (2020) του Joshua Olsthoorn, «The Willingness to Revisit» [Η προθυμία να επισκεφτείς ξανά] (2018) των Phantom Investigations (Ινώ Βαρβαρίτη, Γιάννης Δελαγραμμάτικας), «Self Portrait» [Αυτοπροσωπογραφία] (2013) του Θεοφάνη Δαλέζιου και «The Island Man» [O άνθρωπος του νησιού] (2018) του Alex Morelli. Μετά την προβολή θα ακολουθήσει σύντομο Q&A με τους δημιουργούς/σκηνοθέτες που θα είναι παρόντες στην εκδήλωση.

Την επόμενη ημέρα, την Τετάρτη 14 Ιουλίου, θα προβληθεί στον ίδιο χώρο μια σειρά από ταινίες μικρού μήκους σε επιμέλεια της Cimatheque. Οι ταινίες - όλες τους παραγωγές της προηγούμενης δεκαετίας - προέκυψαν μετά από τη συμμετοχή των δημιουργών τους σε κινηματογραφικά εργαστήρια που συνδιοργάνωσε η Cimatheque με διάφορους φορείς, όπως το High Film Institute και το Atelier Varan. Πρόκειται για τις ταινίες: «Cairo from 5 to 7» [Το Κάιρο από τις 5 ως τις 7] (2013) του Ahmed Abu el Fadl, «Tashkeel» (2015) του Muhammad Mustapha, «Bahari» (2011) του Ahmed Elghoniemi και το «Fathy Doesn't Live Here Anymore» [Ο Φάδι δεν μένει πια εδώ] (2016) του Maged Nader. Την προβολή θα προλογίσει - με ένα προβιντεοσκοπημένο μήνυμα - ο Tamer El Said.

Είσοδος ελεύθερη κατόπιν κράτησης. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Η προκράτηση θέσεων γίνεται με την αποστολή των στοιχείων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: iris.asimakopoulou@goethe.de