Taste Atlas: Αποθέωσε την ελληνική κουζίνα

Λίγο πριν αποκαλύφθει η περιοχή με το καλύτερο φαγητό στον κόσμο, το Taste Atlas δημοσίευσε τη δεύτερη, την τρίτη και την τέταρτη θέση.

Στην 4η θέση βρίσκεται η περιοχή Σετσουάν της Κίνας, ενώ την 3η θέση καταλαμβάνει η Εμίλια-Ρομάνα της Ιταλίας, που φημίζεται για το ραγού μπολονέζ σε όλες του τις μορφές.

Στην 2η θέση βρίσκεται η Πελοπόννησος, φέρνοντας την Ελλάδα ξανά στις κορυφαίες θέσεις όσον αφορά τη γαστρονομία.

Όπως αναφέρει το Taste Atlas, must try στην Πελοπόννησο είναι η γουρουνοπούλα, το ελαιόλαδο και το Μέλι Ελάτης Μαινάλου, ενώ πρέπει να επισκεφθείς την Καλαμάτα και την Αρχαία Ολυμπία.

«Συγχαρητήρια στην Πελοπόννησo (ασημένιο μετάλλιο) και στην Εμίλια Ρομάνα (χάλκινο μετάλλιο), αλλά ποιος είναι το Νο 1;», γράφει χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε το Taste Atlas.

Congratulations to Peloponnese?? and Emilia-Romagna?? but who is No. 1??? The complete list of the 100 best food regions in 6 days on https://t.co/SMrDmQ25bH. pic.twitter.com/drZNRAWcuV