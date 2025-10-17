Quantcast
Taylor Swift: Καμία επαφή με την Blake Lively μετά την αγωγή του Justin Baldoni - Real.gr
real player

Taylor Swift: Καμία επαφή με την Blake Lively μετά την αγωγή του Justin Baldoni

22:36, 17/10/2025
Taylor Swift: Καμία επαφή με την Blake Lively μετά την αγωγή του Justin Baldoni

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ - EPA/CAROLINE BREHMAN

Φαίνεται πως η Blake Lively και η Taylor Swift εξακολουθούν να μην έχουν καμία επαφή.

Διαβάστε το δημοσίευμα στο instyle.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved