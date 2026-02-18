Θαλασσινή Μποσταντζόγλου - Χρήστος Αδαμόπουλος: Τρυφερή σχέση - Real.gr

Μακριά από τους προβολείς, η ηθοποιός Θαλασσινή Μποσταντζόγλου και ο τραγουδιστής Χρήστος Αδαμόπουλος χτίζουν μια αγάπη γεμάτη από βάθος και ουσία.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Ο άνδρας που έχει κλέψει την καρδιά της Θαλασσινής Μποσταντζόγλου είναι ο Χρήστος Αδαμόπουλος. Η ηθοποιός και ο τραγουδιστής είναι ζευγάρι εδώ και περίπου δύο χρόνια και η σχέση τους ολοένα και δυναμώνει.

Παρότι επιλέγουν να κρατούν χαμηλό προφίλ, προστατεύοντας την προσωπική τους ζωή, δεν έχουν κανένα λόγο να κρύβουν τον έρωτά τους. Αντιθέτως, εκφράζονται με πολλή αγάπη ακόμη και στα social media, όταν οι περιστάσεις το επιτρέπουν.

Η Θ. Μποσταντζόγλου πρωταγωνιστεί στο έργο «TOC TOC», στο θέατρο «Βρετάνια» σε απόδοση και σκηνοθεσία Κώστα Σπυρόπουλου.

Εισπράττει μεγάλη τρυφερότητα καθημερινά από τον σύντροφό της. Από το να της προσφέρει λίγα τριαντάφυλλα μέχρι μια όμορφη κουβέντα, η συμπεριφορά του Χρ. Αδαμόπουλου είναι καταλύτης για κάθε απαιτητική ή δύσκολη στιγμή της ηθοποιού.

Ο Χρ. Αδαμόπουλος έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό πριν από περίπου δύο χρόνια, μέσα από τη συμμετοχή του στο μουσικό σόου «X-Factor». Από την πρώτη στιγμή είχε ξεχωρίσει για τη φωνή και το ταλέντο του.

Η σχέση του με τη Θαλασσινή εξελίσσεται με ιδανικό τρόπο. Και οι δύο αποφεύγουν συνειδητά τη δημοσιότητα, κρατώντας τη σχέση τους μακριά από τα φώτα.

Πρόσφατα ωστόσο, πόζαραν μαζί στον φωτογραφικό φακό του Βασίλη Ελευθερίου και σε λίγα στιγμιότυπα αποτυπώθηκε η βαθιά σχέση που τους συνδέει.

Ως λεζάντα στις φωτογραφίες, τις οποίες πόσταραν στα social media, έγραψαν: «Να διαλέγεστε κάθε ημέρα, στα απλά και στα δύσκολα». Η κόρη των ηθοποιών Γιάννη Μποσταντζόγλου και Δήμητρας Παπαδήμα ακολουθεί με συνέπεια τον δρόμο της υποκριτικής ακόμη και μέσα από το podcast της «oloi_exoume_ apo_mia», όπου φιλοξενεί πολλούς συναδέλφους της.

Η τελευταία τηλεοπτική της εμφάνιση ήταν στη σειρά του ΣΚΑΪ «Γλυκάνισος», για την οποία κέρδισε θετικά σχόλια. Από την άλλη, ο Χρ. Αδαμόπουλος εμφανίζεται σε γνωστά καλλιτεχνικά στέκια της Αθήνας, ερμηνεύοντας δικές του και όχι μόνο επιτυχίες.

Είναι ιδιαίτερα δραστήριος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με έντονη παρουσία κυρίως στο TikTok, όπου αναρτά καθημερινά βίντεο στα οποία ερμηνεύει αγαπημένα τραγούδια, παρουσιάζει νέες μουσικές ιδέες και μοιράζεται καθημερινές στιγμές του.

Μέσα από αυτή την επαφή με το κοινό χτίζει σταθερά τη δική του μουσική ταυτότητα και παραμένει κοντά στους ανθρώπους που τον στηρίζουν.

Και οι δύο διανύουν μια δημιουργική φάση της ζωής τους, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, επιλέγοντας να προχωρούν σταθερά, με ηρεμία και αποφασιστικότητα.