Θαυμαστές της Τέιλορ Σουίφτ συρρέουν σε Μουσείο για να δουν πορτρέτο της Οφηλίας - Real.gr

14:30, 17/10/2025
Θαυμαστές της Τέιλορ Σουίφτ συρρέουν σε Μουσείο για να δουν πορτρέτο της Οφηλίας

Θαυμαστές της Τέιλορ Σουίφτ συρρέουν σε Μουσείο στη Γερμανία, στο οποίο εκτίθεται πορτρέτο της Οφηλίας, η οποία είναι το κεντρικό πρόσωποο σε τραγούδι και μουσικό βίντεο από το νέο άλμπουμ της Τέιλορ Σουίφτ, «The Life of a Showgirl».

Το Hessische Landesmuseum στην κεντρική γερμανική πόλη Βισμπάντεν υποδέχθηκε μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών από τον συνηθισμένο το Σαββατοκύριακο, καθώς οι θαυμαστές ήλπιζαν να δουν την πραγματική εκδοχή του πίνακα με τον οποίο ανοίγει το μουσικό βίντεο για το τραγούδι «The Fate of Ophelia».

Στο βίντεο, που έχει προβληθεί πάνω από 65 εκατομμύρια φορές στο Youtube, ο πίνακας ζωντανεύει, με τη Σουίφτ στο επίκεντρό του.

