«The Batman»: Το πέταγμα της νυχτερίδας προκάλεσε χάος σε κινηματογραφική αίθουσα - Βίντεο

Η προβολή της νέας ταινίας, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Ρόμπερτ Πάτινσον ως ο ομώνυμος ήρωας της DC Comics, στο Moviehouse & Eatery by Cinepolis, στο Ώστιν μετατράπηκε σε ζωντανή παράσταση, όταν ένας από τους θεατές έφερε τη νυχτερίδα μέσα στην κινηματογραφική αίθουσα.

Η Ανελάιζ Χόλιοκ, διευθύντρια μάρκετινγκ και επικοινωνίας του Cinépolis, επιβεβαίωσε σε δήλωσή της ότι η παρουσία της νυχτερίδας ήταν αποτέλεσμα φάρσας.

«Δυστυχώς ένας θεατής προσπάθησε να κάνει φάρσα σε μια από τις αίθουσές μας» είπε η Χόλιοκ σε δήλωση που μεταδόθηκε από το NBC News. «Επικοινωνήσαμε αμέσως με αρμόδια τοπική υπηρεσία για τον έλεγχο των ζώων και επέβλεψαν την κατάσταση για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια των θεατών, των εργαζομένων και της νυχτερίδας» εξήγησε.

Θεατές κατέγραψαν σε βίντεο τη νυχτερίδα να πετάει στην οθόνη και να τρέπεται σε φυγή με τους υπαλλήλους του κινηματογράφου να την καταδιώκουν.

I’m at the Batman movie and there are real bats in the theater…. #Imcooloffthatpic.twitter.com/NdSkMITXQi