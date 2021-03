«The Collected Works of Jim Morrison», τον Ιούνιο

Κάποια στιγμή πριν τον θάνατό του τον Ιούλιο του 1971, o Τζιμ Μόρισον έγραψε ιδιοχείρως μια λίστα στην οποία έδωσε τον τίτλο «Plan for Book»· εκεί ξεδίπλωσε τις σκέψεις του για μια συλλογή ποιημάτων, στίχων και άλλων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τώρα, μισό αιώνα μετά τον θάνατό του και την κυκλοφορία του τελευταίου άλμπουμ του με τους Doors, αυτό το σχέδιο παίρνει σάρκα και οστά σε ένα βιβλίο που υπόσχεται να είναι η πιο εξαντλητική έκδοση των όσων έγραψε. Στις 8 Ιουνίου, ο εκδοτικός οίκος HarperCollins κυκλοφορεί το «The Collected Works of Jim Morrison: Poetry, Journals, Transcripts and Lyrics».

Σε σχεδόν 600 σελίδες, το βιβλίο - αποτέλεσμα συνεργασίας με το κληροδότημα του τραγουδιστή-τραγουδοποιού - συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς του που έχει ήδη εκδοθεί, από στίχους τραγουδιών μέχρι ποιήματα (“ Horse Latitudes,” “ The Celebration of the Lizard”) καθώς και το σύνολο των συλλογών που εκδόθηκαν μετά τον θάνατό του («Wilderness» και «The American Night»). Αλλά σχεδόν το μισό βιβλίο αποτελείται από ανέκδοτο υλικό: στίχους τραγουδιών που δεν ηχογραφήθηκαν ποτέ, ιδιόχειρα αποσπάσματα από 28 σημειωματάρια που ανακαλύφθηκαν προσφάτως και 160 φωτογραφίες και ζωγραφιές (συμπεριλαμβανομένων και οικογενειακών φωτογραφιών που σπάνια έχουν δει το φως της δημοσιότητας). Ανάμεσα στα αποσπάσματα από τα σημειωματάριά του, οι σκέψεις τους για τη δίκη του στο Μαϊάμι το 1970 (κρίθηκε ένοχος για απρεπή εμφάνιση και βωμολοχία) αλλά και αυτό που θεωρείται το τελευταίο γραπτό του: τα περιεχόμενα σημειωματάριού του τού Παρισιού που έγραψε λίγο πριν τον θάνατό του (οι εκδότες πληροφόρησαν ότι «θα αναπαραχθεί πλήρως»).