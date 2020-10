«The Joshua Tree»: Καλύτερο άλμπουμ της δεκαετίας του 1980

Το επιδραστικό άλμπουμ των U2 "The Joshua Tree" ανακηρύχθηκε το καλύτερο της δεκαετίας του 1980, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το BBC Radio 2's Sounds of the 80s για την Εθνική Ημέρα Άλμπουμ στη Βρετανία (10η Οκτωβρίου).