Για να συγκεντρώσει χρήματα για καλό σκοπό, ο Καναδός τραγουδιστής και τραγουδοποιός The Weeknd, έπαιξε ως ψηφιακό avatar, επιτυχίες από το «After Hours» στην «The Weeknd Experience» στο TikTok ενώ, ταυτόχρονα, έδωσε πρόγευση καινούργιου τραγουδιού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η διάρκειας 20 λεπτών περφόρμανς περιλάμβανε ψηφιακές αποδόσεις των «Pray for Me», «Blinding Lights», «Save Your Tears», το ρεμίξ του «In Your Eyes» (πλήρες, με εμφάνιση καμέο της Doja Cat ως η γάτα-avatar της) και στα 7 λεπτά ακριβώς ένα διάρκειας ενός λεπτού μέρος ακυκλοφόρητου τραγουδιού.