Θεανώ Κλάδη: Από την Κρήτη με ορμή - Real.gr

Η πολλά υποσχόμενη Θεανώ Κλάδη, που πρωταγωνιστεί στη σειρά του ΑΝΤ1 «Γιατί, ρε πατέρα;», προσδίδει τη δική της γοητεία στην tv, ενώ ανυπομονεί για το πτυχίο της Νομικής.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Aνήκει στη νέα γενιά των ηθοποιών και ήδη κερδίζει το ενδιαφέρον του κοινού. Η Θεανώ Κλάδη πρωταγωνιστεί στη μαύρη κωμωδία του ΑΝΤ1 «Γιατί, ρε πατέρα;», στον ρόλο της Βιβής Τσατσάνη. Τη συναντήσαμε στην παρουσίαση της σειράς και μίλησε στη Realnews για τον ρόλο της, την πορεία της στον χώρο, αλλά και για το πτυχίο της Νομικής που περιμένει με ανυπομονησία.

Με εντυπωσιακή παρουσία που μαγνητίζει, η Θεανώ μοιάζει εύθραυστη, αλλά κρύβει μέσα της μια δυναμική προσωπικότητα. Με καταγωγή από το Ηράκλειο Κρήτης, ήρθε στην Αθήνα στα 18 της για να σπουδάσει στην Ανωτέρα Δραματική Σχολή Διαμαντόπουλου, ενώ παράλληλα ακολούθησε και τη Νομική στο ΕΚΠΑ. «Μία ημέρα μετά την πρεμιέρα της σειράς έδωσα το τελευταίο μάθημα που χρωστούσα. Ελπίζω να τα κατάφερα και να πάρω επιτέλους το πτυχίο μου», λέει με χαμόγελο.

Η σειρά «Γιατί, ρε πατέρα;» είναι μια μαύρη κωμωδία που προβάλλεται κάθε Δευτέρα στις 22:30 στον ΑΝΤ1. Στη σειρά τρία αδέρφια μπλέκονται σε μια ιστορία γεμάτη μυστικά, ψέματα και ξεκαρδιστικές ανατροπές, προσπαθώντας να ανακαλύψουν ποιος έχει την κληρονομιά του Λευτέρη Τσατσάνη, ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ.

Για τον ρόλο της στη σειρά, αποκαλύπτει: «Υποδύομαι τη Βιβή, την κόρη του Λευτέρη Τσατσάνη που υποδύεται ο Ηλίας Βαλάσης. Εχει περάσει δύσκολες καταστάσεις. Στα 15 της ο πατέρας της μπήκε φυλακή, εκείνη έφυγε στη Ρουμανία να βρει τη μητέρα της και γύρισε πάλι μόνη. Την πήρε κοντά του ο Τάσος με τον πατέρα του, που έγιναν οικογένειά της. Είναι δυναμική, τσαμπουκαλού, ίδια με τον πατέρα της, και κρύβει καλά τα συναισθήματά της πίσω από ένα προσωπείο. Στην πορεία θα φανεί ποια είναι πραγματικά, μέσα από το εξαιρετικό σενάριο του Αντώνη Ανδρή». Στη σειρά η Θεανώ πρωταγωνιστεί δίπλα στους Μιχάλη Λεβεντογιάννη, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Μιχάλη Μιχαλακίδη, Κωνσταντίνο Λιάρο, Νίκη Λάμη, Αμαλία Νίνου κ.ά. Νέα στον χώρο αλλά έχοντας ήδη περάσει από δύο επιτυχημένες σειρές, η Θ. Κλάδη συνεχίζει την πορεία της με όρεξη και σκληρή δουλειά: «Η πρώτη μου τηλεοπτική δουλειά ήταν στη σειρά ‘‘Ναυάγιο’’, όπου είχα κάνει ένα πέρασμα οκτώ επεισοδίων. Την περυσινή σεζόν ήμουν στη σειρά ’’Εχω παιδιά’’, στην οποία συνεχίζω και φέτος».

Στο σανίδι

Παράλληλα, στο θέατρο συμμετέχει σε μια ιδιαίτερη παράσταση που φέρει τη σφραγίδα της νέας γενιάς δημιουργών. Πρόκειται για το έργο «Γεμιστό τσιγάρο», που ανέβηκε στο θέατρο «Αλκμήνη» στις 13 Οκτωβρίου. «Το έγραψαν η Βιβιάνα Γιαννούτσου και ο Γιάννης Κούλπερ και μιλά για μια παρέα φοιτητών που διαλύεται. Ο θεατής βλέπει πώς και γιατί συνέβη αυτό, αλλά και τι θα μπορούσε να είχε γίνει διαφορετικά. Το έργο αγγίζει θέματα εθισμών, είτε σε ανθρώπους είτε σε ουσίες. Είναι μια παράσταση που αφορά δύσκολες καταστάσεις που το κοινό -και ιδιαίτερα η νέα γενιά- θα πρέπει να δει και να προβληματιστεί», λέει η ίδια δίνοντας μια εικόνα του έργου.