Θέμης Αδαμαντίδης: Επανασύνδεση με πρώην σύντροφό του – «Είμαι ικανοποιημένος...» - Real.gr

Για την απόφασή του να αποχωρήσει στο παρελθόν από μουσικό σχήμα, αλλά και την προσωπική του ζωή, μίλησε ο Θέμης Αδαμαντίδης.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Happy Day» ο γνωστός τραγουδιστής είπε:

«Μου έχει συμβεί να αποχωρήσω από ένα σχήμα για προσωπικούς λόγους και επιβαλλόταν τότε που έφυγα, έπρεπε να φύγω. Αυτά συμβαίνουν λόγω κακής συνεννόησης και τυχαίνει πολλές φορές να φύγεις. Ένας καλλιτέχνης όταν δεν αισθάνεται καλά σε ένα μαγαζί και όταν αισθάνεται ότι δεν υπάρχει αυτή η συμφωνία που έχει κάνει, πρέπει να σταματήσει, αλλιώς δεν μπορεί να μεταφέρει στον κόσμο διασκέδαση».

Στη συνέχεια, ο Θέμης Αδαμαντίδης μίλησε για την προσωπική του ζωή αποκαλύπτοντας: «Είμαι ικανοποιημένος και ισορροπημένος στην προσωπική μου ζωή, είμαι ικανοποιημένος από την ανταπόκριση με τη σύντροφό μου. Ισχύει ότι είμαι ξανά σε σχέση με μία πρώην σύντροφό μου, που είχαμε αποκτήσει μαζί παιδί».