Θεοφανία Παπαθωμά: «Μου αρέσει να είμαι αιώνια φοιτήτρια, με διατηρεί νέα!» - Real.gr

Από τις γυναίκες-σύμβολα και τις προσωπικές εμπειρίες μέχρι το διαζύγιο, η Θεοφανία Παπαθωμά, με αφορμή την παράσταση για τη Σοφία Βέμπο, ανοίγει την καρδιά της και μοιράζεται τη φιλοσοφία της ζωής της και της τέχνης της.

Στη ΧΡΥΣΑ ΚΑΚΙΩΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Δυναμική, συνειδητοποιημένη και με βαθιά ανάγκη για εξέλιξη, η Θεοφανία Παπαθωμά ανήκει στις γυναίκες που επαναπροσδιορίζονται και προχωρούν. Ηθοποιός, σκηνοθέτιδα, συγγραφέας, μητέρα τριών παιδιών και αιώνια φοιτήτρια, ύστερα από μια πορεία γεμάτη ρόλους και εμπειρίες, δηλώνει σήμερα πιο ήρεμη, πιο αυτάρκης. Πιστεύει βαθιά στη δύναμη της γυναικείας φωνής και την αναδεικνύει μέσα από την παράσταση «Σοφία Βέμπο – Η μεγάλη Ελληνίδα», όπου επανασυνδέεται με μια γυναίκα που ύψωσε το ανάστημά της απέναντι στον κατακτητή. Μέσα από τη μορφή της Σοφίας Βέμπο, καθρεφτίζει και τη δική της διαδρομή, μιας γυναίκας που δεν παραιτείται, αλλά συνεχίζει να μαθαίνει, να εμπνέει και να οδηγεί.

Πώς επιλέξατε να ζωντανέψετε τη Βέμπο, μέσα από αυτή την παράσταση; Τι θέλατε να «ξυπνήσει» στο κοινό του 2025;

Ηθελα να τιμήσω αυτή τη μεγάλη Ελληνίδα, να κάνω μια παράσταση που να της αξίζει. Να προσεγγίσω τη ζωή της και την ψυχοσύνθεσή της με σεβασμό. Να μπορέσουμε να την κατανοήσουμε, να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Να συνεχίσει έτσι να ζει στις καρδιές μας και στη μνήμη μας αιώνια, όπως αξίζει σε όλους τους ήρωες. Εχουμε ανάγκη τα σύμβολα να μας οδηγούν για να μη χάνουμε τον δρόμο. Το καλό παράδειγμα του πατριωτισμού, της αλληλεγγύης, της αυτοθυσίας για το καλό όλων, της μεγάλης τέχνης που αγγίζει τις καρδιές των ανθρώπων και δίνει ελπίδα και φως. Ολα όσα συμβολίζει η Σοφία Βέμπο που μοιάζουν στην εποχή μας ξεπερασμένα αλλά που μας δονούν όλους με τον ίδιο τρόπο, μικρούς και μεγάλους.

Τα εμβληματικά τραγούδια του ’40 («Παιδιά, της Ελλάδος παιδιά», «Βάζει ο Ντούτσε…») ακούγονται αλλιώς σε εποχές χωρίς πόλεμο; Πώς τα «μεταφράζετε» σήμερα;

Τα τραγούδια αυτά τα τραγουδάμε όλοι από τη μικρή ηλικία στο σχολείο. Εγώ θα τα τραγουδήσω στο θέατρο και η κόρη μου στο σχολείο. Υπάρχουν μέσα μας, μας προκαλούν την ίδια συγκίνηση πάντα. Κουβαλούν μέσα τους εκείνες τις στιγμές, τις μνήμες, τον πόνο, την απώλεια, τη γενναιότητα, τη δόξα.

Υπάρχει ένα τραγούδι της Βέμπο που σήμερα ακούγεται «επικίνδυνα» επίκαιρο; Γιατί;

Υπάρχουν πολλά σήμερα γύρω μας, που μοιάζουν επικίνδυνα αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Τα γεγονότα και οι καταστάσεις έχουν το νόημα που τους δίνουμε. Ο νους μας δημιουργεί την πραγματικότητα που βιώνουμε. Τα τραγούδια της Βέμπο μιλούν για καταστάσεις που επαναλαμβάνονται με άλλον τρόπο. Είναι πάντα επίκαιρα.

Πώς μιλάμε στα νέα παιδιά για το Επος του ’40 χωρίς διδακτισμό;

Αναφέρουμε τα ιστορικά γεγονότα απλώς και αφήνουμε να μιλήσουν στην ψυχή τους. Στον καθένα έχει διαφορετικό αντίκτυπο. Το θέμα είναι να γνωρίζουμε και να λέμε την αλήθεια. Να μην αναπαράγουμε παραμύθια. Αλλά αυτό είναι δύσκολο. Κανείς δεν γνωρίζει την πάσα αλήθεια. Ισως μόνο κάποιοι σύγχρονοι με τα γεγονότα, που κατείχαν θέσεις-κλειδιά.

Σκηνοθετείτε και υποδύεστε τη Βέμπο. Τι κερδίζει και τι ρισκάρει μια παράσταση όταν η ίδια φωνή κάνει και τα δύο;

Και έχω γράψει και το κείμενο. Βλέπω τόσο καθαρά αυτή τη γυναίκα σαν να τη γνωρίζω πολύ καλά. Σαν να είναι συγγενής μου. Τη νιώθω. Ηθελα να γίνω το όχημα για να γυρίσει πίσω κοντά μας, να γίνω η φωνή της, να μπορέσει να μας μιλήσει, να μας πει τα δικά της, τον πόνο της, να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Να τη μάθουν οι νέοι, να μην ξεχαστεί. Δεν αισθάνθηκα ότι ρισκάρω κάτι αναλαμβάνοντας τη σκηνοθεσία. Το έκανα με χαρά καθώς βλέπω συνολικά το εγχείρημα και ήθελα να το χρωματίσω με τα πινέλα μου. Εχω μεγαλύτερο φόρτο εργασίας και την ευθύνη και των υπολοίπων αλλά μου αρέσει.

Ψάχνοντας τη ζωή της, υπήρχε κάποιο εύρημα που σας συγκλόνισε και άλλαξε την αρχική ματιά σας πάνω της;

Η ματιά μου πάνω της διαμορφώθηκε σιγά σιγά φτιάχνοντας το ψυχογράφημά της από τις πληροφορίες που άντλησα από διάφορα αρχεία αλλά κυρίως από το εμπεριστατωμένο και λεπτομερές βιβλίο του Βασίλη Τραϊφόρου που δίνει αρκετές προσωπικές πληροφορίες για τη μεγάλη καλλιτέχνιδα αλλά και για τη σχέση που καθόρισε τη ζωή της και την επαγγελματική της πορεία με τον Μίμη Τραϊφόρο. Δεν γνώριζα πολλά, την οικονομική προσφορά της στον Ελληνικό Στρατό κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, τις γενικότερες αγαθοεργίες της, τη δυσκολία στη σχέση της, το θέμα με το ποτό προς το τέλος που δείχνει μια απελπισία.

Τι σας γοητεύει στην ερμηνεία της Χρυσούλας Στεφανάκη;

Η φωνή της Χρυσούλας Στεφανάκη με αγγίζει βαθιά. Ελάχιστες φωνές καταφέρνουν να το κάνουν αυτό. Αλλά η Χρυσούλα εκτός από τη μοναδική φωνή που διαθέτει, έχει και το ανάλογο ήθος και την ψυχή που είναι συγγενικά της Βέμπο. Μου είπε μάλιστα ότι η γιαγιά της έμοιαζε πολύ στη Βέμπο, όπως και η δική μου άλλωστε. Τίποτα τυχαίο…

Σας ενδιαφέρει να συνεχίσετε ως δραματουργός και σκηνοθέτιδα βιογραφικών έργων για γυναίκες-σύμβολα; Ποια θα μπορούσε να είναι η επόμενη;

Οι γυναίκες, η αλήθεια είναι, έχουμε μείνει κρυμμένες για χρόνια μέσα σε έναν φαινομενικά ανδροκρατούμενο κόσμο, λειτουργώντας παρασκηνιακά. Η γυναικεία φωνή έχει δύναμη, η γυναικεία φύση είναι πολύτιμη, έχει πολλά οφέλη να δώσει στην ανθρωπότητα. Πρέπει να φωτίσουμε τις γυναίκες-σύμβολα, να ακούμε τη φωνή τους, να γίνουν παράδειγμά μας. Εχω δεσμευτεί απέναντι στον δάσκαλο μου της φιλοσοφίας, Βάσο Βογιατζόγλου, να αναπαραστήσω την «Υπατία» του. Ενα πολύ ωραίο φιλοσοφικό κείμενο, για τη μεγάλη φιλόσοφο.

Οι σπουδές Νομικής και τα μεταπτυχιακά σε τι σας έχουν βοηθήσει; Παίζουν ρόλο στο πώς προασπίζετε τα δικαιώματά σας ως ηθοποιού;

Η γνώση, η εκπαίδευση και η αναζήτηση της αλήθειας είναι το μόνο εφόδιο για να ζήσουμε μια ζωή με νόημα. Εμένα μου αρέσει αυτό. Δεν θέλω να γκρεμοτσακίζομαι στα βράχια σε κάθε δυσκολία. Θέλω να έχω έναν φωτεινό φάρο και να τον ακολουθώ. Η Νομική είναι μια υπέροχη επιστήμη που μου διαμόρφωσε τον τρόπο σκέψης και σίγουρα μου έδωσε και τα εφόδια να προστατεύω τον εαυτό μου, όταν χρειαστεί. Το ακαδημαϊκό περιβάλλον μού ταιριάζει, θα ήθελα να διδάξω και εγώ κάποτε. Τα μεταπτυχιακά με κρατούν σε εγρήγορση, στην έρευνα και στη συγγραφή και έτσι εκμεταλλεύομαι δημιουργικά και χρήσιμα τον χρόνο που, αν δεν προσέξεις, περνά και χάνεται. Επίσης μου αρέσει να είμαι αιώνια φοιτήτρια, με διατηρεί νέα!

Μετά τις «Αγριες μέλισσες» και το «Μαύρο ρόδο» απέχετε από την τηλεόραση. Είναι συνειδητή επιλογή;

Ηθελα να αναπροσδιοριστώ σε σχέση με την τέχνη μου. Αισθάνθηκα την ανάγκη να κάνω πιο προσωπικά, πιο δημιουργικά πράγματα. Θα έρθει η ώρα που θα τα κάνω και στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο. Ηθελα να πάρω τον χρόνο μου και να δω το μεγάλο κάδρο, γιατί συνήθως εγκλωβιζόμαστε και πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό, προχωράμε με την κεκτημένη ταχύτητα και κινδυνεύουμε να χάσουμε τον προσανατολισμό μας.

Εχετε δει κάτι τηλεοπτικά που θα σας άρεσε να είσαστε μέρος του;

Δεν έχω προλάβει να δω τίποτα, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι οι σειρές έχουν εξελιχθεί και φαίνεται να υπάρχουν αρκετές αξιόλογες.

Δημοσιότητα και ιδιωτική ζωή, επηρεάζει το ένα το άλλο; Θα σκεφτόσασταν διπλά τι θα έβλεπε το φως της δημοσιότητας στο μέλλον και πόσο περιοριστικό είναι αυτό;

Η ιδιωτική ζωή, οι σχέσεις επηρεάζονται δυστυχώς πολύ από τη δημοσιότητα. Πλέον έχω αποφασίσει να ακολουθώ το σοφό ρητό των προγόνων μας: «Λάθε βιώσας». Το θεωρώ σωστό και ασφαλές.

Θεωρείτε ότι η δημοσιότητα είναι ένα τίμημα που συνοδεύει τη δουλειά ή κάτι που μπορεί να ελεγχθεί;

Η δημοσιότητα αγαπά κάποιους ανθρώπους ιδιαίτερα. Είναι μάλλον θέμα ενέργειας. Αυτό που παίρνουν οι άλλοι άνθρωποι από κάποιον που μιλά, που πράττει ως καλλιτέχνης, από τον βίο του και το παράδειγμά του. Εμένα, μιας και βρέθηκα σε αυτό το πεδίο για κάποιον λόγο, με ενδιαφέρει απλώς να είμαι ένα καλό παράδειγμα. Τίποτα άλλο.

Πώς μεταβολίζεται ένα διαζύγιο όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο; Ηταν δύσκολο για εσάς;

Το διαζύγιο δεν έχει να κάνει με τη δημοσιότητα, αυτό είναι το τελευταίο, είναι από μόνο του δύσκολο. Διαχωρίζεσαι από έναν άνθρωπο που ερωτεύτηκες, αγάπησες, συνήθισες να ζεις μαζί του, έκανες όνειρα, παιδιά. Εγώ βέβαια δεν πιστεύω ότι χωρίζουμε ποτέ από τους ανθρώπους, συνεχίζουμε να τους κουβαλάμε μέσα μας. Ειδικά όποιος έχει παιδιά και νομίζει ότι χώρισε, πλανάται πλάνην οικτράν!

Ποια συμβουλή θα δίνατε σε γυναίκες που περνούν χωρισμό, ώστε να μείνουν δημιουργικές και ψύχραιμες;

Οταν βρίσκομαι σε δύσκολη θέση, κάνω πάντα δύο ερωτήσεις στον εαυτό μου. Η πρώτη είναι: Αύριο θα ζεις, είσαι σίγουρη; Και η δεύτερη: Υπήρχες και πριν από αυτόν τον άνδρα. Τι έκανες; Δεν ζούσες; Δεν γελούσες; Δεν φεύγει ο πόνος. Αλλά είναι μια συνειδητοποίηση που βοηθά πολύ!

Είστε μητέρα τριών παιδιών, ποια είναι η μεγαλύτερη έννοιά σας, σε σχέση με το μεγάλωμά τους;

Να τα βοηθήσω να αποκτήσουν καλές συνήθειες, να σέβονται τον εαυτό τους, να έχουν αξίες, έτσι ώστε να έχουν μια καλή και εύκολη ζωή, να μην δυσκολευτούν πολύ, να είναι ευτυχισμένα, να τους δώσω έναν μπούσουλα ως προς αυτό. Είναι κρίμα να περάσεις μια ζωή μέσα στη δυσκολία. Η δυσκολία είναι απόρροια του μυαλού μας.

Είστε διαφορετική μητέρα προς τον γιο σας απ’ ό,τι προς τις κόρες σας;

Είμαι διαφορετική γιατί ζω διαφορετικά, οι συνθήκες καθορίζουν τη συμπεριφορά μας, επηρεαζόμαστε πολύ. Καθώς περνά ο χρόνος αλλάζουμε και οι ίδιοι. Προσπαθώ λοιπόν να μην επηρεάζομαι τόσο πολύ και να έχω μια σταθερότητα ως προς το αίσθημα και τη συμπεριφορά. Αυτό είναι κάτι που το κατακτώ σιγά-σιγά.

Αν στέλνατε γράμμα στον νεότερο εαυτό σας, τι θα του γράφατε;

Σε όλους τους νεότερους θέλω να πω: Μη φοβάσαι, κάνε αυτό που ονειρεύεσαι, αγάπα! Η αγάπη θεραπεύει τα πάντα. Ζήσε με ομορφιά, αν δεν τη βρίσκεις, δημιούργησέ την!