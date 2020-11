«Therefore I Am», η Άιλις σε εγκαταλελειμμένο mall

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σκηνοθετημένο από την ίδια την Άιλις, το κλιπ δείχνει την τραγουδίστρια να τριγυρίζει στους άδειους από κόσμο χώρους του mall, τρώγοντας πρέτζελ, ντόνατ και τηγανητές πατάτες ταχυφαγείου. «I'm not your friend/Or anything damn» τραγουδά. «You think that you are the man/I think therefore I am».