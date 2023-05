Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πέθανε η Τina Turner

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο εκπρόσωπός της, ο οποίος ανέφερε στην ανακοίνωσή του πως «έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη που έδινε για την υγεία της». «Η Τina Turner, η “βασίλισσα του Rock’n Roll” έφυγε σήμερα ειρηνικά, σε ηλικία 83 ετών, καθώς έδινε μάχη για την υγεία της εδώ και χρόνια. Πέθανε στο σπίτι της στο Küsnacht κοντά στη Ζυρίχη της Ελβετίας. Μαζί της, ο κόσμος χάνει έναν θρύλο της μουσικής και ένα πρότυπο», αναφέρει η ανακοίνωση.

?? BREAKING: Singer Tina Turner has died at the age of 83 after a long illness in her home in Küsnacht near Zurich, Switzerland, her spokesman has saidhttps://t.co/iBjGZgOV1hpic.twitter.com/f5gqwk4uTR