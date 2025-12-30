Θοδωρής Αθερίδης - Σμαράγδα Καρύδη: Το κλείσιμο ενός μεγάλου κύκλου - Real.gr

Η είδηση του χωρισμού της Σμαράγδας Καρύδη και του Θοδωρή Αθερίδη, έπειτα από 23 χρόνια κοινής πορείας, επιβεβαίωσε το τέλος μιας εποχής.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

H Σμαράγδα Καρύδη και ο Θοδωρής Αθερίδης χώρισαν έπειτα από 23 χρόνια κοινής ζωής. Η είδηση έσκασε σαν κεραυνός εν αιθρία, ωστόσο οι δυο τους αποφάσισαν να τραβήξουν διαφορετικούς δρόμους πριν από περίπου δύο μήνες, σηματοδοτώντας το οριστικό κλείσιμο ενός κύκλου που καθόρισε την καλλιτεχνική και προσωπική τους ταυτότητα για περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Η τελευταία τους κοινή δημόσια εμφάνιση καταγράφηκε στα μέσα Οκτωβρίου, στην πρεμιέρα της παράστασης «Σε βλέπω», στο Μικρό Παλλάς, όπου πρωταγωνιστούσε ο Θ. Αθερίδης. Ωστόσο, η απόφαση για χωριστή πορεία φαίνεται ότι ήταν ειλημμένη. Το ζευγάρι, που ποτέ δεν έκρυψε την αντισυμβατική του προσέγγιση στη δέσμευση, φαίνεται να διατηρεί άριστες σχέσεις, γεγονός που αποδεικνύεται και από την παραμονή των κοινών τους φωτογραφιών στα social media. Παρ’ όλα αυτά, η πραγματικότητα επιβεβαιώθηκε με τη φωτογραφία της Σμ. Καρύδη στην Αίγινα, στο ησυχαστήριό τους, όπου εμφανίστηκε στις 22 Δεκεμβρίου με φίλους και συναδέλφους, αλλά χωρίς τον Θ. Αθερίδη.

Αυτή η εξέλιξη έρχεται σε πλήρη αντιστοιχία με τη φιλοσοφία που διατράνωναν δημόσια για τη σχέση τους. «Κανένας δεν είναι δεδομένος σε αυτή τη ζωή. Συνεχώς διεκδικείς. Κοιτάς την κάθε ημέρα ξεχωριστά», δήλωνε η Σμ. Καρύδη στις αρχές Νοεμβρίου, τονίζοντας την ανάγκη για συνεχή προσπάθεια στη σχέση. Αντίστοιχα, ο Θ. Αθερίδης είχε δηλώσει έναν χρόνο νωρίτερα: «Είμαστε 22 χρόνια μαζί, μακροημερεύουμε χωρίς παιδιά, χωρίς κοινά δάνεια», συμπληρώνοντας: «Αυτό έχει δώσει μεγάλη ελευθερία στη σχέση μας. Με τη Σμαράγδα μπορεί να χωρίσω σε δέκα λεπτά». Αυτή η ελευθερία και η συνειδητή απουσία «δεσμών» καθόρισαν την πορεία τους, αλλά τελικά επέτρεψαν και την αθόρυβη λήξη της.

Πέρα από την προσωπική τους ζωή, η συνεργασία τους υπήρξε πηγή δημιουργίας. Η αρχή έγινε το 2004 με το πρώτο θεατρικό έργο του Θ. Αθερίδη «Από έρωτα», το οποίο αργότερα έγινε ταινία. Είχαν προηγηθεί, βέβαια, συμπράξεις στη μεγάλη οθόνη, όπως στην ταινία «Μια μέλισσα τον Αύγουστο», ενώ ακολούθησε η επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά «Φίλα τον βάτραχό σου».

Στα επόμενα χρόνια, η επαγγελματική τους σύμπραξη έγινε κανόνας. Η Σμ. Καρύδη πρωταγωνίστησε στην ταινία «Τέλειοι ξένοι» (2016) σε σκηνοθεσία του Θ. Αθερίδη, ενώ είχαν συνεργαστεί και στην ταινία «Με χωρίς γυναίκες» (2014). Στο θέατρο, το κοινό τούς απόλαυσε σε επιτυχημένες κωμωδίες του Θ. Αθερίδη, όπως το «Συνέβη κι όποιος θέλει το πιστεύει» και η παράσταση «Από μακριά».

Η κοινή τους πορεία, γεμάτη έργα και δηλώσεις που τόνιζαν τη διαρκή διεκδίκηση και την απουσία δεδομένων, κλείνει τον κύκλο της στα 23 χρόνια. Η παρακαταθήκη τους είναι πλούσια, με έργα που σφράγισαν το ελληνικό θέαμα. Ο χωρισμός τους, με την υποδειγματική διαχείριση, υπογραμμίζει την ποιότητα και την ειλικρίνεια που χαρακτήρισαν τη σχέση τους από την αρχή μέχρι το τέλος.