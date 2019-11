Θύμα διαδικτυακής απάτης ο Χρήστος Δάντης

Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε ο αγαπημένος τραγουδιστής Χρήστος Δάντης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας "Espresso", ο γνωστός τραγουδιστής όταν πληροφορήθηκε πως άγνωστος προσπάθησε να υπεξαιρέσει χρήματα από ανυποψίαστη γυναίκα προσποιούμενος τον ίδιο, κατέφυγε στις Αρχές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, άγνωστος δημιούργησε ένα ψεύτικο προφίλ στο Messenger με το όνομα και τη φωτογραφία του Χρήστου Δάντη, με τον οποίο προσπάθησε να εξαπατήσει τον κόσμο, ζητώντας τους χρήματα δήθεν για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Δεν δίστασε μάλιστα να πουλήσει έρωτα στο υποψήφιο θύμα του.

Ο Χρήστος Δάντης , μάλιστα, γνωστοποίησε το γεγονός με ανάρτησή του στο facebook, προκειμένου να προστατεύσει τους διαδικτυακούς του φίλους. «Παρακαλώ πολύ,σε περίπτωση που σας προσεγγίσει κάποιος που προσποιείται ότι είναι «εγώ»,όπως στις παρακάτω φωτογραφίες,ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. Είναι σοβαρό, ο συγκεκριμένος προσπάθησε μέσω του Google Hangouts να υπεξαιρέσει χρήματα από κάποια ανυποψίαστη γυναίκα. Προσέξτε την υποσημείωση που αναφέρει ότι ο χρήστης χρησιμοποιεί το messenger χωρίς λογαριασμό του Facebook. Παρακαλώ πατήστε στο: «Something's Wrong» και στη συνέχεια, στην επιλογή «Report Conversation» & «Pretending to Be Someone Else» και στείλτε το στο Facebook», έγραψε χαρακτηριστικά.