«Θύμα» του μπλακ άουτ στη Νέα Υόρκη η Τζένιφερ Λόπεζ - Ακυρώθηκε η συναυλία της

"Είμαι εξαιρετικά απογοητευμένη και λυπημένη που δεν θα τραγουδήσω για εσάς" έγραψε η λατίνα σταρ.

Devastated and heartbroken that I can’t perform for all of you tonight. We will make this up to you, I promise! I love you!! ???? #ItsMyPartyTourpic.twitter.com/PZhFoPkeeM