Τι βάζεις πρώτα: Γάλα ή δημητριακά; Οι επιστήμονες δίνουν λύση στην διαμάχη - Real.gr

Ποιο είναι το σωστό: να ρίχνεις πρώτα το γάλα ή τα δημητριακά στο μπολ; Πλέον, και η επιστήμη παίρνει θέση.

Μια διαμάχη που διχάζει χρόνια τώρα όσους προτιμούν το γάλα με δημητριακά ως το αγαπημένο τους πρωινό.

Το δίλημμα του τι ρίχνεις πρώτα στο μπόκ έχει εξελιχθεί σε ψηφιακό «πεδίο μάχης», με χρήστες του διαδικτύου να χωρίζονται ανά καιρούς σε δύο στρατόπεδα και δίνουν επιχειρήματα είτε υπερ της μιας συνήθειες, είτε της άλλης. Πολλοί υποστηρίζουν με πάθος πως το γάλα πρέπει να προηγείται, προκαλώντας την αποστροφή σε όσους ακολουθούν το αντίστροφο.

Πρόσφατα, στα social media ξεκίνησε και πάλι νέος… γύρος διαπραγματεύσεων.

Ο πρώην Ολυμπιονίκης σε σπριντ 100 μέτρων και γνωστός από τη σειρά «Gladiators» του BBC , Χάρι Αϊκίνες-Αριετίι, ανήκει σε αυτούς που πρώτα βάζει το γάλα, όπως έδειξε σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok, γράφοντας: «Φυσικά και ρίχνω πρώτα το γάλα»«Ποιος εκνευρίστηκε; Μην με μισείτε! Ζεστά δημητριακά για τη νίκη», σχολίασε, συνοδεύοντας το βίντεο με το hashtag #milkfirstthencereal.

Η συζήτηση έγινε viral αμέσως με έναν άλλος χρήστης, με το όνομα @chisme, να συμφωνεί με την τακτική του και να σχολιάζει: «Παιδιά, αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Έτσι ξέρω πόσο γάλα έχω και μπορώ να προσθέσω την κατάλληλη ποσότητα δημητριακών. Ιδανική αναλογία!»

Το αυστραλιανό brand γάλακτος Riverina Fresh υποστήριξε επίσης αυτή τη μέθοδο, ανεβάζοντας σχετικό βίντεο και δηλώνοντας: «Αντιδημοφιλής άποψη, αλλά είναι 100 φορές καλύτερα όταν ρίχνεις πρώτα το γάλα και μετά τα δημητριακά. Τα διατηρεί πιο τραγανά για περισσότερο και είναι απλά καλύτερη εμπειρία.»

Τι λένε οι επιστήμονες

Ο καθηγητής Barry Smith, ιδρυτής του Centre for the Study of the Senses και φιλόσοφος στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, δηλώνει στη MailOnline ότι ο σωστός χρόνος προσθήκης των υλικών έχει καθοριστική σημασία.

«Εξαρτάται από το είδος του δημητριακού. Το granola χρειάζεται μούλιασμα, ενώ οι γλυκές νιφάδες διαλύονται πολύ γρήγορα. Η υφή είναι βασικός παράγοντας στην αποδοχή του φαγητού. Όπως άλλοι προτιμούν τα αυγά ρευστά ή σφιχτά, έτσι και στα δημητριακά υπάρχει “κλίμακα ανεκτικότητας”.»

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι η απόλαυση των δημητριακών συνδέεται με τη μεταβολή της υφής τους κατά τη διάρκεια του φαγητού.

«Τα δημητριακά αλλάζουν υφή πριν καν τα φάμε – μέσω της προσθήκης γάλακτος. Οπότε ο χρόνος είναι το κλειδί για το πότε φτάνουν στην ιδανική υφή – το λεγόμενο bliss point. Το πρώτο κουτάλι μπορεί να είναι σκληρό, το τελευταίο πολύ μαλακό, αλλά κάπου ενδιάμεσα είναι το “ακριβώς σωστό”.»

Ο Smith προσθέτει πως η «ανταμοιβή» στο τέλος είναι η γλυκιά γεύση του γάλακτος, εμπλουτισμένου με ζάχαρη από τα δημητριακά.

Ο καθηγητής Charles Spence, πειραματικός ψυχολόγος στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, προσφέρει μια πιο αισθητηριακή προσέγγιση:

«“Plip, plop, splash” – αυτά ακούς όταν βάζεις πρώτα το γάλα. Αν όμως ρίξεις τα δημητριακά πρώτα, ακούς το χαρακτηριστικό “Snap, crackle, and pop” που έχει πουλήσει εκατομμύρια κουτιά δημητριακών. Θέλεις το γάλα να χύνεται πάνω στα δημητριακά για μέγιστη γεύση στο γάλα και να κρατήσει το τραγανό για όσο το δυνατόν περισσότερο. Κανείς δεν θέλει νωθρά δημητριακά.»

Επιπλέον, τονίζει ότι για πολλούς το ζήτημα δεν είναι πρακτικό, αλλά τελετουργικό:

«Όποιο τελετουργικό κι αν έχεις, βοηθά στην ενίσχυση της απόλαυσης. Ο τρόπος που προετοιμάζουμε το φαγητό μας επηρεάζει την εμπειρία κατανάλωσης.»

Τι λένε οι εταιρείες

Η Kellogg’s, η γνωστή πολυεθνική, σχολιάζει:

«Οι άνθρωποι τρώνε τα δημητριακά με πολλούς τρόπους – με παγωμένο γάλα, χωρίς καθόλου γάλα, ακόμη και με προσθήκη φυστικοβούτυρου ή πρωτεΐνης. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος είναι να ρίχνεις πρώτα τα δημητριακά και μετά το γάλα, για να αποφευχθεί χάος στο μπολ. Όμως για όσους θέλουν περισσότερο “κράντσι”, η μέθοδος “γάλα πρώτα” ίσως είναι καλύτερη, καθώς λιγότερο μέρος των δημητριακών βυθίζεται.»

Η Nestlé αναφέρει στην ιστοσελίδα της: