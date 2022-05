Βρισκόμαστε στα κεντρικά (a.k.a στο υπέροχο showroom) της εταιρείας Londou Bros με τα πιο cool & fancy πορτοφόλιο με λατρεμένα brands όπως FUBU, Glamorous, Tensionse, Kikisix αλλά και I Am Brian και Imperial και επιλέγουμε με ενθουσιασμό ρούχα για το πρώτο The Mind & Style Camp by InStyle.