«Time Decorated», ντοκιμαντέρ για τη σχέση μουσικής και Basquiat

Στη σειρά ντοκιμαντέρ «Time Decorated: The Musical Influences of Jean-Michel Basquiat» από το μουσείο του Λος Άντζελες The Broad, ο παραγωγός Terrace Martin, ο ιδρυτής της Afro-Punk James Spooner και ο ειδικός της hip-hop Todd Boyd μιλούν για το πώς η μουσική οδήγησε την τέχνη ενός από τους πιο επιτυχημένους ζωγράφους όλων των εποχών, του Jean-Michel Basquiat.