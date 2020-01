Τimes: H Mέγκαν Μαρκλ συμφώνησε να δανείζει τη φωνή της σε παραγωγές της Disney

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Η εφημερίδα δεν αναφέρει λεπτομέρειες για το τι θα περιλαμβάνει η συμφωνία για σπικάζ που συνήψε η Μέγκαν, αλλά έγραψε ότι η Ντίσνεϊ θα κάνει δωρεά στην μκο "Ελέφαντες Χωρίς Σύνορα". Η εφημερίδα δεν επικαλείται πηγή.

Μια εκπρόσωπος της Μέγκαν, ο επίσημος τίτλος της οποίας είναι Δούκισσα του Σάσεξ, δεν σχολίασε ο δημοσίευμα, ενώ το Reuters δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει με την Ντίσνεϊ.

The Duchess of Sussex has signed a deal with Disney to benefit a wildlife charity, The Times has learnt https://t.co/QAfDTMBQTH